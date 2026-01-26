Corpo forestale al via la formazione per 46 nuovi agenti

È iniziato il percorso formativo per 46 nuovi agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, selezionati tramite il concorso del 2021. La prima giornata di lezioni segna l'inizio di un percorso volto a rafforzare le competenze degli allievi, che si preparano a svolgere un ruolo importante nella tutela ambientale e nella gestione delle risorse naturali della regione.

Primo giorno di lezione per i candidati ammessi al corso di formazione per allievi forestali, in seguito al concorso bandito nel 2021 per l’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione siciliana. L’incontro inaugurale si è svolto nella sede del Cefpas di Caltanissetta, dove per tre mesi si terranno le attività formative, alla presenza dell’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino e della dirigente generale Dorotea Di Trapani. Saranno le prime immissioni in ruolo dopo decenni. Nei prossimi mesi, grazie allo scorrimento della graduatoria e alla mobilità, gli ingressi complessivi saliranno a circa 360 unità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

