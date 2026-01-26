Inizia la formazione dei nuovi agenti della forestale | previste quarantasei assunzioni in Sicilia

Prende il via la formazione dei nuovi agenti del Corpo forestale della Regione Sicilia. Dopo il concorso del 2021, sono 46 i candidati ammessi al corso di preparazione, che rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività di tutela ambientale nella regione. Il primo giorno di lezione segna l’inizio di un percorso formativo volto a garantire competenze e professionalità nel rispetto delle normative e della tutela del patrimonio naturale siciliano.

Primo giorno di lezione per i candidati ammessi al corso di formazione per allievi forestali in seguito al concorso bandito nel 2021 per l'assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. Ad incontrarli, nella sede del Cefpas di Caltanissetta che nei prossimi tre mesi ospiterà le attività formative, l'assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, insieme alla dirigente generale, Dorotea Di Trapani. Saranno le prime immissioni in ruolo dopo decenni. Nei prossimi mesi, attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso deciso dal governo Schifani e alla mobilità, saranno complessivamente circa 360 gli ingressi che rafforzeranno l'organico del Corpo.

