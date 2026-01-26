Corpo forestale al via la formazione per assumere 46 agenti | Presto arriveremo a 306 nuove unità

È iniziata la formazione dei 46 agenti del Corpo forestale della Regione siciliana, selezionati tramite il concorso del 2021. Il percorso formativo mira a rafforzare il personale incaricato di tutela e gestione del patrimonio naturale. Con questa nuova iniezione di risorse, si punta a raggiungere un totale di 306 unità, migliorando l’efficacia delle attività di vigilanza e conservazione ambientale nella regione.

Ad incontrarli l'assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino: "Forze fresche dopo 35 anni dall'ultima volta. Sono arrivati anche mezzi utili per contrastare gli incendi boschivi" Primo giorno di lezione per i candidati ammessi al corso di formazione per allievi forestali in seguito al concorso bandito nel 2021 per l'assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione siciliana. Ad incontrarli, nella sede del Cefpas di Caltanissetta che nei prossimi tre mesi ospiterà le attività formative, l'assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, insieme alla dirigente generale, Dorotea Di Trapani.

