Fabrizio Corona annuncia la prossima puntata di Falsissimo, in cui approfondirà il tema del sistema Mediaset. In un video, l’ex paparazzo chiarisce che non si concentrerà sulle vicende inibite dalla Procura di Milano, come il caso Signorini, ma offrirà un’analisi diversa e dettagliata. La puntata promette un approfondimento su un aspetto meno conosciuto delle dinamiche del gruppo televisivo, senza sensazionalismi o isterismi.

Con un lungo video, Fabrizio Corona annuncia l’uscita della nuova puntata di Falsissimo che non parlerà dei temi inibiti dalla Procura di Milano, ovvero del caso Signorini, ma del “sistema Mediaset”. DICHIARAZIONE DI FABRIZIO CORONA (da Instagram) Il GIUDICE del provvedimento d’urgenza ROBERTO PERTILE ha deciso di impedirmi di pubblicare qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei confronti di SIGNORINI e mi ha ORDINATO di ELIMINARE i contenuti precedentemente pubblicati. Credo che quanto accaduto oggi debba preoccupare tutti voi, giornalisti e cittadini, perché se dovesse passare questo principio (contro il quale presenteremo immediatamente ricorso in appello), significherebbe che questo Paese non è più una DEMOCRAZIA, ma sta diventando una DITTATURA. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CORONA: “ECCO FALSISSIMO SUL SISTEMA MEDIASET. VOLETE FERMARMI? SPARATEMI!”

Approfondimenti su corona falsissimo

Mediaset ha presentato una denuncia contro Corona per diffamazione e minacce, chiedendo anche la rimozione dei suoi profili social.

Fabrizio Corona risponde alla querela di Mediaset, definendola un tentativo di fermarlo con metodi estremi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fabrizio Corona: Lo scandalo, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e cade il sistema

Ultime notizie su corona falsissimo

Argomenti discussi: 60 milioni di interazioni per Falsissimo. Ma i dati smentiscono Corona; Falsissimo, ecco il vero bilancio social di Corona; Signorini chiede lo stop di Falsissimo, Corona rilancia: cosa può succedere ora nello scontro legale, spunta il nome di Samira Lui; Fabrizio Corona, quanto guadagna con Falsissimo e il progetto di portare il format in tv.

Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini: è la decisione del giudice Roberto PertileFabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale su Signorini e non potrà pubblicare altre informazioni sul giornalista ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a FalsissimoL’ex agente fotografico dovrà rimuovere immediatamente tutti i contenuti, pubblicati nel suo format, che riguardano il conduttore, e ha il divieto di diffondere ulteriori materiali «di carattere diffa ... vanityfair.it

Ultim'ora: Il giudice blocca #FabrizioCorona. Non potrà andare in onda la puntata di questa sera di #Falsissimo su #AlfonsoSignorini Questo quanto riporta il #Corriere: "Il giudice ha deciso che Corona deve rimuovere immediatamente da ogni hosting provide - facebook.com facebook

Caso Signorini, il tribunale di Milano blocca la nuova puntata di Falsissimo. «Corona dovrà rimuovere tutti i video» x.com