CORONA | ECCO FALSISSIMO SUL SISTEMA MEDIASET VOLETE FERMARMI? SPARATEMI!

Fabrizio Corona annuncia la prossima puntata di Falsissimo, in cui approfondirà il tema del sistema Mediaset. In un video, l’ex paparazzo chiarisce che non si concentrerà sulle vicende inibite dalla Procura di Milano, come il caso Signorini, ma offrirà un’analisi diversa e dettagliata. La puntata promette un approfondimento su un aspetto meno conosciuto delle dinamiche del gruppo televisivo, senza sensazionalismi o isterismi.

Con un lungo video, Fabrizio Corona annuncia l’uscita della nuova puntata di Falsissimo che non parlerà dei temi inibiti dalla Procura di Milano, ovvero del caso Signorini, ma del “sistema Mediaset”. DICHIARAZIONE DI FABRIZIO CORONA (da Instagram) Il GIUDICE del provvedimento d’urgenza ROBERTO PERTILE ha deciso di impedirmi di pubblicare qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei confronti di SIGNORINI e mi ha ORDINATO di ELIMINARE i contenuti precedentemente pubblicati. Credo che quanto accaduto oggi debba preoccupare tutti voi, giornalisti e cittadini, perché se dovesse passare questo principio (contro il quale presenteremo immediatamente ricorso in appello), significherebbe che questo Paese non è più una DEMOCRAZIA, ma sta diventando una DITTATURA. 🔗 Leggi su Bubinoblog

