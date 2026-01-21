Mediaset denuncia Corona lui rilancia | Per fermarmi mi dovete sparare

Mediaset ha presentato una denuncia contro Corona per diffamazione e minacce, chiedendo anche la rimozione dei suoi profili social. La risposta di Corona non si è fatta attendere, con dichiarazioni forti e provocatorie. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti, mentre il confronto si intensifica nel contesto delle recenti polemiche.

Diffamazione, minacce e una richiesta: togliergli i social. Dopo Falsissimo lo scontro diventa totale Mediaset ha formalizzato una denuncia nei. Diffamazione, minacce e una richiesta: togliergli i social. Dopo Falsissimo lo scontro diventa totale Mediaset ha formalizzato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce, come si apprende dall’Ansa. La denuncia è stata presentata in Procura a Milano dopo gli attacchi rivolti da Corona contro i vertici dell’azienda e alcuni conduttori televisivi nei suoi recenti interventi pubblici. La decisione dell’azienda segue una serie di dichiarazioni rilasciate da Corona sul suo format web Falsissimo, in cui ha nominato persone legate alla televisione italiana e all’interno di Mediaset. 🔗 Leggi su Novella2000.it

ULTIM'ORA SIGNORINI HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA: MAXI SEQUESTRO PER FALSISSIMO

Argomenti discussi: Ricatti sessuali al Gf, l’istanza della difesa di Signorini: Corona non parli più di lui; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi.

