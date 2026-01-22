Fabrizio Corona contro Mediaset dopo la denuncia | Per fermarmi mi dovete sparare

Fabrizio Corona risponde alla querela di Mediaset, definendola un tentativo di fermarlo con metodi estremi. L’ex paparazzo commenta sui social, rilanciando anche sul caso Signorini e Falsissimo, e ribadisce la sua posizione in merito alle accuse di diffamazione e minacce avanzate dal Biscione. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra Corona e il gruppo televisivo, suscitando interesse e discussioni pubbliche.

L'ex re dei paparazzi replica duramente alla querela per diffamazione e minacce presentata dal Biscione e rilancia sul caso Signorini e su Falsissimo Dopo la notizia della denuncia per diffamazione e minacce, Fabrizio Corona ha scelto i social per una risposta senza filtri. In una Instagram story, Corona ha commentato la mossa di Mediaset parlando apertamente di "guerra" e rifiutando qualsiasi ipotesi di mediazione.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce. La replica: «Ormai è guerra. Per fermarmi mi dovete sparare»Mediaset ha presentato denuncia contro Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce, in seguito alle dichiarazioni rilasciate durante alcune puntate di Falsissimo.

Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce: “Per fermarmi mi dovete sparare”Fabrizio Corona ha commentato la notizia della denuncia di Mediaset, che lo accusa di diffamazione e minacce.

