La Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana nel 2026 si avvicina, con il programma, gli orari e le modalità di visione in tv e streaming già definiti. Uomini e donne si alterneranno nella stessa località, offrendo un'occasione unica di seguire le gare di alto livello in un contesto internazionale. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere nessuna delle competizioni di questa importante tappa stagionale.

Siamo ormai agli sgoccioli, la tensione sale e i preparativi per il momento decisivo dell’annata procedono a ritmo sempre più incalzante. Sono in programma le ultime gare prima della rassegna a cinque cerchi. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in pista per lungo fine settimana di gare in programma a Crans Montana, località svizzera che vedrà il contemporaneo coinvolgimento di uomini e donne. Sono infatti in programma la discesa libera maschile di domenica 1 febbraio alle 11:00, gara che sarà preceduta da due giorni di prove, in ambito maschile mentre nel settore femminile si gareggerà con la discesa di venerdì 30, partenza prevista alle 10:00, e il SuperG di sabato 31, il primo atleta scatterà alle 11:00 Le prove cronometrate sono previste mercoledì 28 e giovedì 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Crans Montana 2026: programma, orari, tv, streaming. Uomini e donne nella stessa località!

