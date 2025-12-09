AI ue avvia indagine antitrust su Google dopo multa da 120 mln € a X contenuti di editori senza compenso per addestrare l’intelligenza artificiale
La Commissione europea sospetta che Google abbia usato contenuti di editori e creator per addestrare la propria IA senza pagare nessun compenso L'Unione europea torna all'attacco di Big Tech dopo la multa da 120 milioni a X che ha causato l'ira di Elon Musk. Questa volta nel mirino della Comm.
Cedefop avvia la prima indagine europea sui docenti professionali: carenze salariali e contratti precari al centro del dibattito
Tremila like al post del killer di Taormina, la procura per i minorenni avvia un’indagine
Violenza contro il personale scolastico: la Regione Lombardia avvia un’indagine
L’Ue avvia un’indagine antitrust su Google: sotto accusa l’uso dei contenuti online per addestrare l’IA - L'Unione europea ha appena annunciato l'avvio di un'indagine sull'utilizzo da parte di Google dei contenuti online e dei video su YouTube nell'addestramento ... Secondo fanpage.it
