AI ue avvia indagine antitrust su Google dopo multa da 120 mln € a X contenuti di editori senza compenso per addestrare l’intelligenza artificiale

La Commissione europea sospetta che Google abbia usato contenuti di editori e creator per addestrare la propria IA senza pagare nessun compenso L’Unione europea torna all’attacco di Big Tech dopo la multa da 120 milioni a X che ha causato l’ira di Elon Musk. Questa volta nel mirino della Comm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

