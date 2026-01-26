In un recente dibattito politico, Conte ha criticato Tajani per una proposta volta a limitare il ruolo dei pm nelle indagini, sostenendo che si tratta di un tentativo di proteggere gli interessi dei politici. Ricordando le posizioni espresse da Berlusconi e Alfano, si evidenzia come alcune proposte mirino a trasferire alle forze di polizia il controllo esclusivo delle indagini, sollevando questioni sulla tutela della trasparenza e dell’indipendenza della magistratura.

“Lo aveva già proposto Berlusconi con il suo ministro Alfano: vogliono che le indagini le facciano solo le forze di polizia che dipendono dal governo. Così i politici potranno proteggere se stessi e i loro amici dalle indagini scomode. Questo significa cancellare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati e metterli tutti sotto gli stivali di politici sempre più autoreferenziali, sempre più allergici ai controlli”. A parlare è il leader del M5s Giuseppe Conte dopo le dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani che ha sostanzialmente aperto all’ipotesi di togliere ai pm il controllo della polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte contro Tajani: “Vuole togliere le indagini ai pm? Lo diceva già Berlusconi: i politici vogliono proteggere se stessi”

In un confronto acceso, Conte critica Tajani per aver proposto di limitare l'attività dei pm nelle indagini, sostenendo che questa idea risale già all'epoca di Berlusconi e Alfano.

