In un confronto acceso, Conte critica Tajani per aver proposto di limitare l’attività dei pm nelle indagini, sostenendo che questa idea risale già all’epoca di Berlusconi e Alfano. Secondo il presidente del Consiglio, tali proposte mirano a proteggere gli interessi politici, riducendo il ruolo della magistratura e rafforzando il controllo delle forze di polizia dipendenti dal governo. La discussione evidenzia tensioni sulla riforma del sistema giudiziario italiano.

“Lo aveva già proposto Berlusconi con il suo ministro Alfano: vogliono che le indagini le facciano solo le forze di polizia che dipendono dal governo. Così i politici potranno proteggere se stessi e i loro amici dalle indagini scomode. Questo significa cancellare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati e metterli tutti sotto gli stivali di politici sempre più autoreferenziali, sempre più allergici ai controlli”. A parlare è il leader del M5s Giuseppe Conte dopo le dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani che ha sostanzialmente aperto all’ipotesi di togliere ai pm il controllo della polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte contro Tajani: “Vuole togliere le indagini ai pm? Lo voleva già Berlusconi: i politici vogliono proteggere se stessi”

Approfondimenti su conte tajani

Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato la necessità di introdurre

All’evento per il Sì, Tajani ha preso parola mentre Dell’Utri era in platea, sottolineando l’obiettivo di una riforma della giustizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su conte tajani

Argomenti discussi: Calenda a FI: Felice se potremo lavorare insieme. E attacca Salvini; Tajani apre a Calenda: dialogo su giustizia e comunali. Polemica con la Lega; Meloni: stupore per parole di Trump, inaccettabile sminuire ruolo alleati in Afghanistan; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 23 gennaio, Meloni e Schlein volano con FdI e Pd: tonfo per Conte e M5S.

Tajani e le foto di Salvini con Robinson: «Io non lo incontrerò, è incompatibile con i miei valori»Il vicepremier e segretario di Forza Italia dopo l'incontro del leader della Lega con l'esponente di estrema destra: «Lui fa il suo, noi facciamo il nostro» ... msn.com

Anche Salvini vuole andare ad Atreju: Vorrei confrontarmi con ConteAnche Matteo Salvini vuole il suo duello con l'opposizione. Mi farebbe piacere confrontarmi con Giuseppe Conte ad Atreju il 14 dicembre. Le parole del capo dela Lega arrivano dopo l'invito ufficiale ... ilfoglio.it

Il giovane era un appassionato di politica. Il cordoglio di Conte e Tajani - facebook.com facebook

Domani, #21gennaio, l’inedita coppia Bruno Vespa-Enrico Mentana intervisterà i leader politici Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Nello speciale per i 30 anni di #PortaAPorta, in prima serata su Rai 1. x.com