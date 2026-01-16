Iran | Onorato ' al fianco del popolo iraniano per la libertà'

L’Italia si schiera al fianco del popolo iraniano nella lotta per la libertà. È fondamentale mostrare solidarietà con le donne e gli uomini, giovani e adulti, che rischiano la vita nel desiderio di un cambiamento. La nostra vicinanza è un gesto di sostegno e speranza per un futuro di maggiore libertà e diritti in Iran.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Siamo al fianco del popolo iraniano. Oggi è importantissimo essere qui, tutti insieme, per mostrare la nostra vicinanza alle donne e agli uomini, ai grandi e ai giovani, che in Iran stanno lottando per la libertà mettendo a rischio la propria vita. Siamo contro qualsiasi forma di repressione del dissenso e della libertà e condanniamo quanto sta avvenendo. Seguiamo quotidianamente, con angoscia e preoccupazione, gli sviluppi con la speranza di vedere l'Iran tornare a essere un Paese libero”. Lo dichiara Alessandro Onorato, promotore di Progetto Civico Italia e Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Onorato, 'al fianco del popolo iraniano per la libertà' Leggi anche: Iran: Provenzano, 'al fianco del coraggioso popolo iraniano' Leggi anche: Forza Italia al fianco del popolo iraniano, Tassinari: “In piazza per la libertà e i diritti umani” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Iran: Provenzano, 'al fianco del coraggioso popolo iraniano' - “Il Partito Democratico è al fianco del popolo iraniano che sta dando in questi terribili giorni una lezione di coraggio ... iltempo.it

Madonna, appello a favore dell'Iran: «Tenete duro! Sono al vostro fianco, questa rivoluzione è tanto necessaria» - Con un accorato messaggio su Instagram la 67enne popstar ha preso posizione a favore del popolo iraniano che sta combattendo per la propria libertà contro la repressione del governo ... msn.com

Madonna con i manifestanti in Iran: «Tenete duro, sono al vostro fianco» - Con un messaggio pubblicato su Instagram, la pop star ha espresso solidarietà ai manifestanti che da tempo protestano contro ... msn.com

Iran protests intensify nationwide | massive demonstrations erupt in Tehran and other cities

L'Unione Sarda. . Due chilometri possono facilmente diventare 18, se c’è di mezzo un appalto pubblico. La teoria è immediatamente dimostrata dall’ormai malconcio ponte che conduce a Villaputzu, chiuso da due anni perché un secolo di onorato servizio ha - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.