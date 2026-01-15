Iran | Provenzano ' al fianco del coraggioso popolo iraniano'

Il Partito Democratico esprime solidarietà al popolo iraniano, che in questi giorni manifesta con coraggio e determinazione. In un momento difficile, il sostegno alla libertà e ai diritti umani rimane fondamentale per una società più giusta e democratica. La vicinanza alle persone che lottano per i propri valori è un impegno che condividiamo, auspicando un futuro di pace e rispetto.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico è al fianco del popolo iraniano che sta dando in questi terribili giorni una lezione di coraggio al mondo intero. Una lotta straordinaria per sconfiggere un regime marcio che sta massacrando il popolo e uccide i suoi figli a migliaia". Così il deputato democratico e responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, commentando il voto favorevole del Pd alla mozione unitaria sull'Iran. "Gli attivisti e gli artisti ci stanno dicendo con chiarezza che sarà la volontà del popolo, dall'interno, a portare al cambiamento e non gli interventi unilaterali esterni, che secondo alcuni analisti potrebbero essere persino controproducenti.

