Rispettano i pronostici le squadre di Pontedera e Castelfranco mentre cade di nuovo Santa Croce. Questi i verdetti dell’ottava giornata in B. Al PalaMatteoli i biancocelesti del Gruppo Lupi si confermano implacabili pur soffrendo per tre set, dando dimostrazione delle loro qualità solo nella quarta e ultima frazione vinta per 25-15. Nelle precedenti le emozioni sono all’ordine del giorno (26-24; 27-25 e 24-26) per merito di un Cascia che tampona bene l’attacco di Bulleri, passando a sua volta a replicare con energia. Pontedera resta in vetta con altre consorelle, sapendo che sabato prossimo sarà attesa dalla dura trasferta di Tuscania per un big-match ad altissimo rischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Pontedera e Castelfranco ok. Nuovo scivolone per Santa Croce