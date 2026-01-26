Confindustria l’allarme sul boom dei prezzi dell’oro | Crescono quando ci sono tensioni

Confindustria segnala un aumento dei prezzi dell’oro, spesso associato a periodi di tensione economica e politica. Recentemente, il valore ha superato i 4.000 dollari l’oncia, raggiungendo un picco significativo. Questo incremento riflette le dinamiche di mercato legate all’incertezza e alla domanda di beni rifugio, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente le tendenze dei prezzi in un contesto globale in evoluzione.

"Il prezzo è salito rapidamente, superando i 4.000 dollari l'oncia nei mesi finali e toccando un picco di 4.700 dollari a gennaio 2026", ha ricordato Confindustria, chiarendo che la stessa situazione si sarebbe verificata in concomitanza ad altri shock economici. I principali sono stati la pandemia da Covid-19 nel 2020, quando l'oro ha sfiorato i 2.000 dollari, e lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022 “Le tensioni gonfiano l’oro, ma non fermano la Borsa“, lo si legge nella congiuntura flash di gennaio pubblicata dal Centro studi Confindustria (CsC), in cui viene messo in luce che il boom dei prezzi del metallo prezioso si verifica solitamente in situazioni di crisi e incertezza economica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

