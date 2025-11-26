Crescono i prezzi della spesa alimentare l' allarme di Adiconsum | Impatto grave sulle famiglie abruzzesi

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Negli ultimi mesi il carrello della spesa alimentare ha registrato un aumento significativo, con rincari che, in alcuni casi, hanno superato le possibilità economiche di molte famiglie abruzzesi. I prodotti di base come pane, pasta, riso, latte, carne, uova, frutta e verdura, hanno subito rialzi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

