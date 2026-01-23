Daniele Virgili l'agente travolto da un carabiniere ubriaco | Grande aiuto da Bebe Vio sogno le Paralimpiadi
Nel novembre 2024, Daniele Virgili, agente della Polizia Locale di Roma Capitale, ha subito la perdita di una gamba in un incidente causato da un carabiniere ubriaco. La vicenda ha suscitato grande attenzione, anche grazie al sostegno di Bebe Vio, con cui Virgili condivide il sogno di partecipare alle Paralimpiadi. Questo episodio evidenzia l'importanza della sicurezza e del supporto reciproco in situazioni di difficoltà.
A novembre 2024 Daniele Virgili ha perso una gamba a causa di un brutto incidente mentre stava lavorando con alcuni colleghi Polizia Locale di Roma Capitale. Ora sogna le Paralimpiadi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Roma, travolse in auto tre vigili e uno perse la gamba: carabiniere (ubriaco alla guida) patteggia due anni e mezzo.
