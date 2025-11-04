Omicidio stradale condannato a 3 anni l' uomo che investì Bruna Vaccari a Concordia

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha patteggiato una pena a tre anni di reclusione il 41enne che a inizio anno investì e uccise Bruna Vaccari a Concorda sulla Secchia, dandosi poi alla fuga, e che ora si trova agli arresti domiciliari. Il giudice per le udienze preliminari gli ha inoltre sospeso la patente per 1 anno e 6 mesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

