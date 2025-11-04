Omicidio stradale condannato a 3 anni l' uomo che investì Bruna Vaccari a Concordia
Ha patteggiato una pena a tre anni di reclusione il 41enne che a inizio anno investì e uccise Bruna Vaccari a Concorda sulla Secchia, dandosi poi alla fuga, e che ora si trova agli arresti domiciliari. Il giudice per le udienze preliminari gli ha inoltre sospeso la patente per 1 anno e 6 mesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L'uomo di 29 anni è stato denunciato per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, il portiere Josep #Martinez è indagato per omicidio stradale - X Vai su X
Domenico Diele, l'attore di Blanca condannato per omicidio stradale racconta l'incidente in un podcast, ma abbandona lo studio: «Non ce la faccio» - La vita e la carriera dell’attore Domenico Diele, oggi nuovamente noto grazie al ruolo nella fiction di successo Blanca su Rai1, sono profondamente segnate da una vicenda ... Segnala ilmattino.it
Investì ciclista a Torino, poliziotto condannato per omicidio stradale. Ucciso Francesco Convertini su una pista ciclabile - Un anno e 4 mesi per l'incidente del 22 giugno 2022 in corso Regina Margherita. Come scrive torino.corriere.it
Poliziotto investe e uccide un ciclista di 33 anni a Torino: condannato per omicidio stradale - La sentenza pronunciata oggi, 29 ottobre 2025, dal giudice Agostino Pasquariello, riconosce il concorso di colpa del ciclista investito e concede all’imputato le attenuanti generiche. Come scrive torinotoday.it