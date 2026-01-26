Condannato 23 anni fa stop al porto d' armi Non è affidabile

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha recentemente respinto il ricorso della persona condannata 23 anni fa, confermando il diniego al rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. La decisione si basa sulla valutazione dell’affidabilità del soggetto, ritenuta insufficiente in relazione alle norme vigenti sulla tutela della sicurezza pubblica.

La Questura aveva anche riportato una sentenza di patteggiamento del 2007 e deferimenti all’Autorità giudiziaria negli anni successivi Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato contro la Questura di Caserta per l’annullamento del diniego al rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Il ricorrente di Casal di Principe aveva impugnato il provvedimento del Questore di Caserta del 25 novembre 2024, con il quale era stata respinta l’istanza presentata nell’agosto dello stesso anno. Alla base del diniego, l’Amministrazione aveva ravvisato la carenza dei requisiti di affidabilità e di buona condotta richiesti dalla normativa vigente in materia di armi.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su condannato anni

Nella giornata di giovedì 22 gennaio, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un uomo condannato per estorsione, usura e porto abusivo di armi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su condannato anni

Argomenti discussi: Condanna a 23 anni per Han Duck-soo: il ruolo dell’ex premier nel tentativo di legge marziale in Corea del Sud; Seul, l'ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni per la legge marziale; Seul, l'ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni per la legge marziale; La tragedia di via Cura va in assise. A Bologna ultimo atto della vicenda.

Condannato 23 anni fa, stop al porto d'armi. Non è affidabileLa Questura aveva anche riportato una sentenza di patteggiamento del 2007 e deferimenti all’Autorità giudiziaria negli anni successivi ... casertanews.it

Sentenza a Salerno: assolto l'ex assessore Savastano dall'accusa di corruzione elettorale. Condannato a due anni l'imprenditore Zoccola per le coop sociali - facebook.com facebook

Ricercato da oltre dieci anni: arrestato a Langhirano un 58enne condannato dal Tribunale di Roma x.com