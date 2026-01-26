Il Pio Albergo Trivulzio di Milano ha indetto un concorso pubblico per assistenti amministrativi diplomati. La selezione è rivolta a candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, con assunzione a tempo pieno e indeterminato. Questa opportunità si rivolge a chi desidera lavorare in un’istituzione storica, con procedure chiare e trasparenti, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Pio Albergo Trivulzio di Milano ha pubblicato un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato ai candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. La selezione è rivolta all’inserimento di profili amministrativi nei servizi dell’azienda socio-sanitaria milanese, offrendo una concreta opportunità di lavoro stabile nel settore pubblico per diplomati. La procedura segue la logica delle tradizionali selezioni pubbliche per titoli ed esami, e si colloca in un contesto in cui sempre più enti pubblici e sanitari ampliano la loro offerta di posti di lavoro con assunzioni dedicate a figure amministrative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso al Pio Albergo Trivulzio di Milano per assistenti amministrativi diplomati

Approfondimenti su pio albergo

Ultime notizie su pio albergo

Un nuovo capitolo per il Pio Albergo Trivulzio: l'accordo con Invimit per valorizzare il patrimonio e potenziare i servizi socio-sanitariLa firma del rogito è un passo importante per la stabilizzazione economica del Pio Albergo Trivulzio. Il piano mira a gestire il patrimonio immobiliare in modo sostenibile e professionale, senza ... affaritaliani.it

Le case del Pio Albergo Trivulzio affidate al fondo immobiliare del Ministero dell'EconomiaIl Pio Albergo Trivulzio affida la gestione del patrimonio immobiliare al fondo immobiliare del ministero dell'Economia Invemit SGR. Se ne parlava da tempo, ora con un comunicato congiunto Pat e ... rainews.it

Colto sul fatto: Mario Chiesa tenta di disfarsi di 37 milioni di lire, gettandoli nel bagno del suo ufficio al Pio Albergo Tribuzio. Un gesto ridicolo e grave allo stesso tempo, simbolo dell’inizio della caccia al fango di Tangentopoli, con l’ingegnere che cerca di “ripu - facebook.com facebook