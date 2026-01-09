Il concorso RIPAM 2026 offre 3.997 posti per diplomati nelle posizioni di Assistente nella Pubblica Amministrazione. La selezione, pubblicata il 27 dicembre, rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera entrare nel settore pubblico. In questa guida, troverai tutte le materie d’esame e le informazioni utili per prepararti al meglio alle prove, garantendo un approccio chiaro e completo per affrontare con successo questa selezione.

Nuove e importanti opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Il 27 dicembre è stato pubblicato il maxi concorso Ripam per il reclutamento di 3.997 assistenti, da assumere a tempo pieno e indeterminato presso numerose amministrazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale. Il concorso rappresenta una delle procedure di selezione più rilevanti degli ultimi anni e si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento della capacità amministrativa dello Stato. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante perché per alcune figure professionali verrà richiesto il solo diploma di scuola secondaria superiore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso RIPAM 2026 per 3.997 diplomati: tutte le materie d’esame per Assistenti

Leggi anche: Concorso per 3.997 assistenti in diverse Amministrazioni Pubbliche: domande entro il 27 gennaio

Leggi anche: Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità: entro gennaio le 4 materie del colloquio. Tutte le novità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Concorsi pubblici gennaio 2026: più di 12mila posti disponibili nella Pubblica Amministrazione; Maxi concorso RIPAM 2025: 3.997 posti per diplomati; Concorso Ripam Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri 2026: 130 posti per Funzionari ed Assistenti; Concorsi in Abruzzo, bando Ripam per 3997 assistenti.

Concorso Ripam 2026, guida completa: 3.997 assistenti, 1.340 funzionari e tutte le scadenze da non perdere - Se in questi mesi hai sentito parlare ovunque di concorso Ripam 2026 e ti è sembrato un labirinto di bandi, codici e sigle, non è solo una sensazione: nel 2026 il sistema Ripam è diventato il motore p ... alphabetcity.it

Concorso Ripam 2026: maxi opportunità nella Pubblica Amministrazione per diplomati - Concorso Ripam 2026: È stato pubblicato il maxi concorso Ripam per 3997 Assistenti, una delle più importanti occasioni di lavoro nella Pubblica Amministrazione degli ultimi anni. catania.liveuniversity.it