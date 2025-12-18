Capodanno a Pisa | concerto gratuito di Alfa spettacolo pirotecnico e dj set

Pisa si appresta a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un evento imperdibile nel centro storico. Un concerto gratuito di Alfa, uno spettacolo pirotecnico e un coinvolgente DJ set trasformeranno la città in un palcoscenico di musica, luci e emozioni. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera festosa e condividere momenti speciali con amici e familiari, dando il benvenuto all’anno nuovo in modo indimenticabile.

Pisa si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con una serata di musica, luci e spettacolo nel cuore della città. Il 31 dicembre, a partire dalle ore 22, piazza dei Cavalieri (ingresso dalle ore 21) ospiterà il concerto gratuito di Alfa, che proporrà i suoi successi in un live pensato per.

