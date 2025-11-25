Giovane in fuga sullo scooter nel centro di Catania | fermato dalla Polizia con droga e contanti

L'inseguimento tra le vie del centro. Un 22enne catanese è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo una fuga spericolata tra le strade del centro storico. Il giovane, in sella al suo scooter e senza casco, ha accelerato non appena ha visto gli agenti durante un controllo in via Oberdan, tentando di eludere l'alt. Il ragazzo ha percorso tratti molto affollati, come via Firenze e Largo Rosolino Pilo, compiendo manovre pericolose e ignorando la presenza di pedoni e altri veicoli. La corsa è proseguita perfino contromano in via Renato Imbriani, fino a quando i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, evitando rischi per gli utenti della strada rimasti sorpresi dalla condotta del giovane.

