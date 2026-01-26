Con le anche bloccate e ritenuto inoperabile recupera mobilità con intervento al Ruggi di Salerno

In presenza di anche gravemente bloccate e con altri ospedali che avevano rifiutato l’intervento, l’uomo ha potuto recuperare mobilità grazie a un intervento al Ruggi di Salerno, dimostrando l’importanza di strutture specializzate in casi complessi.

L'uomo aveva le anche completamente bloccate, tutti gli altri ospedali si erano rifiutati di operare ritenendolo troppo rischioso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un intervento chirurgico considerato troppo complesso o rischioso è stato realizzato con successo al Policlinico di Bari.

A Salerno, il reparto di emergenza dell’ospedale Ruggi interrompe temporaneamente i ricoveri programmati, concentrandosi esclusivamente sulle urgenze.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ore passate in auto con le strade bloccateScarsa abitudine alle gomme termiche, figuriamoci alle catene, pochi mezzi spalaneve a disposizione di comuni che una nevicata del genere la vedono una volta ogni venti-trent’anni, una allerta meteo ... lanazione.it

Emergenza sanità a Salerno: Gianfranco Valiante denuncia il collasso del Pronto Soccorso del Ruggi, tra ambulanze bloccate in coda e la drammatica carenza di posti letto facebook