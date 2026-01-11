Salerno stop ai ricoveri programmati | al Ruggi garantite soltanto le urgenze
A Salerno, il reparto di emergenza dell’ospedale Ruggi interrompe temporaneamente i ricoveri programmati, concentrandosi esclusivamente sulle urgenze. La misura ricorda le restrizioni adottate durante la pandemia di Covid-19, con un mese di sospensione delle attività non urgenti nei presidi ospedalieri dell’azienda sanitaria. Questa decisione mira a garantire una risposta più efficace alle emergenze e a gestire al meglio le risorse disponibili.
Lo scenario è pressappoco lo stesso di quello già visto nel periodo della pandemia da Covid 19. Un mese di stop in cui nei presidi ospedalieri legati all?azienda. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
