In fuga sull’auto rubata dopo il furto al bar panetteria di Borgonovo | inseguiti scappano nei campi
In fuga dopo aver messo a segno il furto in un bar panetteria di Borgonovo. È accaduto nella notte scorsa, ai danni di Mister Papi Bakery, esercizio commerciale situato in località Spada. I ladri, a bordo di un’auto rubata, sono stati intercettati dai carabinieri di Borgonovo all’altezza di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Al #Sud, la fuga dei cervelli costa 4,1 miliardi secondo il nuovo focus Censis Confcooperative che fa un'analisi, dieci anni dopo il primo report, sull'esodo dei #giovani. Le #famiglie meridionali pagano di più per vedere partire i propri figli - facebook.com Vai su Facebook
Fuga su auto rubata. Arrestati dopo l’inseguimento - Arrestati dopo l’inseguimento dei carabinieri, con l’auto dei malviventi che si è schiantata al margine della carreggiata. Riporta msn.com
In fuga su un’auto rubata, inseguimento rocambolesco nella notte. Arrestati due giovani - Una vettura con a bordo due persone incappucciate è stata fermata dai carabinieri in provincia di Lucca. Scrive msn.com
Professionisti del furto fermati sull'auto rubata dopo 12 chilometri d'inseguimento - Due ladri d'auto, trovati con il kit del "mestiere” completo di attrezzature per facilitare l’accesso non autorizzato ai veicoli. Da romatoday.it