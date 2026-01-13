Portano via 300 pacchi di sigarette in una stazione di servizio e scappano con un' auto rubata | arrestati

Durante la notte dell’Epifania, quattro giovani catanesi sono stati arrestati dopo aver sottratto circa 300 pacchi di sigarette in una stazione di servizio a Caltagirone. I responsabili, tre ventenni e un ventisettenne, hanno inoltre utilizzato un’auto rubata per la fuga. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine all’episodio, garantendo la sicurezza del territorio.

