Portano via 300 pacchi di sigarette in una stazione di servizio e scappano con un' auto rubata | arrestati
Durante la notte dell’Epifania, quattro giovani catanesi sono stati arrestati dopo aver sottratto circa 300 pacchi di sigarette in una stazione di servizio a Caltagirone. I responsabili, tre ventenni e un ventisettenne, hanno inoltre utilizzato un’auto rubata per la fuga. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine all’episodio, garantendo la sicurezza del territorio.
La polizia ha arrestato 4 giovani catanesi, tre ventenni e un ventisettenne, che, nella notte dell’Epifania, hanno messo a segno una rapina in un tabacchino presente in una stazione di servizio nel territorio di Caltagirone. I quattro rapinatori, con diversi precedenti, sono stati intercettati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
