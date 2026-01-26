Comunità energetica Città Appenninica | prorogati i termini per la manifestazione di interesse

Il Comune di Fabriano ha prorogato i tempi per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla Comunità energetica rinnovabile “Città Appenninica”. Questa iniziativa mira a promuovere un utilizzo più sostenibile dell’energia attraverso un partenariato pubblico-privato. La proroga offre alle parti interessate un’ulteriore possibilità di partecipare e contribuire allo sviluppo di soluzioni energetiche innovative e rispettose dell’ambiente nella zona.

Ci sarà tempo fino al 12 febbraio per favorire la partecipazione degli operatori già interessati e garantire condizioni ottimali nel rispetto dei tempi concordati con la struttura commissariale FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha prorogato i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al partenariato pubblico-privato (PPP) per la Comunità energetica rinnovabile “Città Appenninica”. La proroga è finalizzata a garantire condizioni ottimali per una partecipazione consapevole e competitiva, anche in funzione del nuovo cronoprogramma approvato dalla struttura commissariale e del riscontro avuto sinora dal mercato.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

