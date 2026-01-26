Comunità ebraiche | il saluto romano sia reato

La legge sull’antisemitismo mira a tutelare la memoria storica e prevenire comportamenti offensivi. In particolare, si propone di rendere reato il saluto romano e altre manifestazioni che richiamano simboli e gesti discriminatori. L’obiettivo è promuovere un rispetto condiviso della storia e delle vittime, rafforzando la responsabilità civile e penale nel contrasto a ogni forma di intolleranza e odio.

Lo ha detto Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a margine del convegno "Antisemitismo. Una tragedia che non finisce. Quando la storia riaffiora e interroga il presente" al Senato. "Penso che deve essere tipizzata la nostalgia. Non deve esserci scritto: 'Il saluto romano è reato', ma tutte le forme di offesa alla memoria della Shoah, usando simboli, usando in maniera distorta parole, la nostalgia per termini, cerimonie, il business intorno ai souvenir del fascismo e del nazismo". "Oggi bisogna dimostrare che c'è un'istigazione a commettere reato, che c'è un'aggravante razziale, che c'è un'istigazione all'odio razziale, allora anche l'uso di un simbolo forse entra in questo.

