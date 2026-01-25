Le comunità ebraiche e il grande gelo col Pd | Non li vogliamo

Le comunità ebraiche esprimono chiaramente la loro posizione nei confronti del Partito Democratico, evidenziando una distanza che si è rafforzata negli ultimi mesi. Questa dinamica si inserisce in un quadro politico in evoluzione, dove le alleanze e le tensioni continuano a modellare il panorama nazionale. Analizzare i segnali e le dichiarazioni recenti permette di comprendere meglio le attuali relazioni tra le diverse componenti della scena politica italiana.

L'infallibile metodo di Agatha Christie: tre indizi fanno una prova. O, almeno, certificano un giudizio che dal 7 ottobre 2023 non fa che consolidarsi. Il primo (indizio) è la stroncatura di Elly Schlein al disegno di legge contro l'antisemitismo presentato da Graziano Delrio. Il secondo è il testo volutamente generico che il Pd ha depositato in Senato. Il terzo è cronaca di queste ore: la contestazione all'eurodeputato Giorgio Gori all'Università di Bergamo, con lo slogan inequivocabile «siamo con chiunque spara a un sionista». Tre indizi, una prova: il Pd non riesce a fare i conti con l'antisemitismo che attraversa una parte del suo mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le comunità ebraiche e il grande gelo col Pd: "Non li vogliamo" Meghnagi (Comunità ebraica Milano): "Sul ddl antisemitismo col Pd rottura insanabile. Il 27 gennaio non li vogliamo"La Comunità ebraica di Milano, tramite Meghnagi, esprime forte disappunto riguardo al disegno di legge contro l’antisemitismo presentato dal Partito Democratico. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: "Il pericolo è dentro le nostre città"L'attentato antisemita avvenuto a Sydney, nella celebre Bondi Beach, ha suscitato grande preoccupazione a livello internazionale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Otto per Mille dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane – anno 2026; Giorno della Memoria 2026: per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto; La lezione di Rom sull’identità ebraica; Storia del Sionismo, un ciclo di incontri online a cura dell'Ucei: primo appuntamento martedì 20 gennaio. Ghali divide i Giochi, cresce la bufera: le comunità ebraiche alzano la voce e chiedono rispettoAlla cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 salirà sul palco Ghali, scelto dalla Fondazione organizzatrice come simbolo di «incontro ... assodigitale.it Giorno della Memoria, la Comunità ebraica e l’assessore Micheli attesi a TaurianovaParteciperà anche l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, all’incontro che il Comune di Taurianova– per riflettere anche quest’anno su Il Giorno della Memoria assieme alle scolaresche ... strettoweb.com L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane augura a tutti voi Shabbat Shalom! Scopri gli orari di Shabbat della tua Comunità - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.