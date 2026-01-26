Il Comitato locale pendolari segnala che la fermata degli autobus sulla Paullese, all’altezza di Conterico, rimane inutilizzata, nonostante i ripetuti inviti a mettere in funzione gli stalli. La decisione di escludere Paullo dalla linea K solleva interrogativi sulla gestione del servizio. Si chiede un sopralluogo da parte del sindaco Sala per verificare lo stato delle infrastrutture e le modalità di attivazione.

Pur realizzate, le fermate degli autobus lungo la Paullese, all’altezza di Conterico, sono ancora inutilizzate, nonostante gli ironici appelli a Padre Pio in arrivo dai cittadini, che da mesi invocano la messa in funzione di quegli stalli. "La conseguenza è che Paullo continua ad essere tagliata fuori dalle linee "K" di Autoguidovie, da e per Crema, che non effettuano quelle fermate", rimarcano il comitato locale dei Pendolari e la lista civica Paullo Nuova. Già la scorsa estate un gruppo di cittadini e attivisti aveva organizzato un flash mob di protesta, per chiedere l’utilizzo di quelle fermate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comitato locale pendolari: "Paullo escluso dalla linea K. Sala faccia un sopralluogo"

