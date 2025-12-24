Dall’aeroporto di Linate a Paullo, la linea 7 del Biciplan

Dall’aeroporto di Linate fino a Paullo, spingendo sui pedali. Per un importo contrattuale di circa 11 milioni di euro, procedono i lavori per la realizzazione della linea 7 del Biciplan metropolitano "Cambio". Si tratta di una pista ciclabile di 17 chilometri che collegherà Linate a Paullo, passando anche per Peschiera Borromeo, Mediglia e Colturano. "Allo stato attuale - fanno sapere dalla Città Metropolitana di Milano, che ha in capo l’intervento - tutte le aree di cantiere sono state consegnate e i lavori sono ultimati, o procedono speditamente in tutti i Comuni interessati". In particolare, a Peschiera gran parte della tratta risulta già realizzata; si procede come da cronoprogramma anche a Mediglia, dov’è stata ultimata e collaudata con successo la passerella ciclo-pedonale all’altezza delle "Quattro strade". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In bici dall’aeroporto a Paullo. Linea 7 del Biciplan avanti tutta

