Come si protegge il patrimonio di competenze quando l’azienda è in difficoltà

Come si protegge il patrimonio di competenze quando l’azienda attraversa momenti di difficoltà? In queste situazioni, è fondamentale adottare strategie mirate a preservare le risorse umane e le conoscenze acquisite. Valutare accordi di formazione, incentivare il turnover interno e pianificare interventi di riqualificazione sono strumenti utili per mantenere intatte le competenze chiave, garantendo una ripresa più solida e duratura.

Quando un’azienda entra in una fase di difficoltà, l’attenzione si concentra spesso su numeri, costi e sostenibilità finanziaria. Ma esiste un altro patrimonio, meno visibile e spesso sottovalutato, che rischia di andare disperso: il patrimonio di competenze delle persone. Negli ultimi anni, in contesti di riorganizzazione complessi, non sempre è possibile evitare scelte difficili, incluse riduzioni di organico. Proprio per questo, secondo Fabio Splendori, il tema non è “rinviare decisioni”, ma governare le transizioni in modo da preservare le competenze critiche, ridurre la perdita di know-how e accompagnare le persone verso soluzioni sostenibili. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il Partito Democratico di Fiorenzuola manifesta preoccupazione per la situazione della Aza Corp, azienda storica del territorio che attualmente coinvolge oltre ottanta lavoratori in cassa integrazione.

