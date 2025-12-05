Il mercato del lavoro nel 2025 | istruzione competenze e difficoltà di reperimento in Irpinia e Sannio

Irpinia e Sannio stanno attraversando una fase di trasformazione economica caratterizzata da dinamiche demografiche complesse, processi di riconversione produttiva e un mercato del lavoro che alterna segnali di ripresa a momenti di rallentamento. I dati 2025, restituiti dal Sistema Informativo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MERCATO DEL LAVORO, UNO SQUILIBRIO STRUTTURALE Dati Istat: occupazione over 50 in crescita, giovani e donne ancora penalizzati https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/mercato-del-lavoro-uno-squilibrio-strutturale-yuhviich CGIL Confederazio - facebook.com Vai su Facebook

#Stranieri e mercato del #lavoro #trentino. Intervista a Stefania Terlizzi, Dirigente generale di Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di #Trento. Vai su X

LA RICETTA LOMBARDA PER IL MERCATO DEL LAVORO INTERNAZIONALE: PRONTI OLTRE 10 MILIONI PER VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO - com) Milano, 01 dicembre 2025 – La Lombardia consolida la propria leadership nazionale nell’internazionalizzazione dei percorsi formativi, puntando su formazione ed esperienza all’este ... Si legge su mi-lorenteggio.com

OCCUPAZIONE 62,7%/ Un nuovo record che non risolve i problemi strutturali del lavoro - Istat ha comunicato i dati relativi al mercato del lavoro in Italia a ottobre. Secondo ilsussidiario.net

Istruzione e occupazione, Istat: aumenta accesso al lavoro con laurea e diploma/ Quota Neet supera media Ue - Istat, istruzione e occupazione, nel 2024 sono aumentati i giovani laureati che hanno trovato lavoro ma l'Italia resta ultima in Ue e tra i primi per quota Neet ... Riporta ilsussidiario.net

Da Moda a Logistica, da Ingegneria industriale a Scienze Matematiche: ecco i diplomi e le lauree più richieste dal mercato - Per questo motivo, i diplomi tecnici o professionali, e le lauree STEM, sono veri e propri lasciapassare per il lavoro ... Lo riporta skuola.net

Meno divari, più giovani al lavoro, abbandoni scolastici in calo. Gli ottimi dati Istat - Nel 2024 la differenza del tasso di occupazione dei laureati tra Nord e Sud è scesa a 11 punti, contro gli 11,9 dell’anno precedente e i 15,7 del 2018. Lo riporta ilfoglio.it

“Folsom Freedom”: la realtà virtuale entra negli istituti penitenziari per dare competenze tecniche subito spendibili nel mondo del lavoro - Il programma è stato sperimentato con successo negli istituti penitenziari di Genova, Taranto e Civitavecchia, coinvolgendo gruppi selezionati di detenuti in percorsi immersivi di formazione tecnica, ... Secondo ilsole24ore.com