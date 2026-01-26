Combattere l’inflazione con un premio in denaro per fare benzina

Giacinto Callipo Conserve Alimentari ha annunciato un’iniziativa rivolta ai propri collaboratori, offrendo un premio in buoni benzina del valore di 950 euro. Questa misura mira a supportare i dipendenti nel fronteggiare l’aumento dei prezzi dei carburanti, contribuendo a ridurre l’impatto dell’inflazione. Un gesto di attenzione e sostegno all’interno dell’azienda, volto a favorire il benessere dei collaboratori in un contesto economico complesso.

UN PREMIO del valore di 950 euro in buoni benzina destinato a tutti i collaboratori. È questa la nuova iniziativa della Giacinto Callipo Conserve Alimentari. L’azienda calabrese, con una storia di 113 anni nelle conserve ittiche di qualità, pensa al presente e guarda al futuro, forte della sua storia. "Il contesto economico nazionale, caratterizzato negli ultimi anni da una marcata dinamica inflazionistica, ha determinato una significativa riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, con inevitabili ripercussioni su tutto il territorio. Da qui la nostra idea di dare un riconoscimento a tutti i nostri collaboratori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

