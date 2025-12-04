Paradosso pensioni gli aumenti non bastano a fare fronte all’inflazione

La rivalutazione delle pensioni prevista dal 1° gennaio 2026 si attesta all’1,4%. Un valore considerato troppo basso per compensare l’aumento del costo della vita degli ultimi anni. È quanto emerge dall’analisi tecnica elaborata dagli uffici Previdenza della Cgil nazionale e dello Spi Cgil, che hanno esaminato gli effetti del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2025. Il documento evidenzia come la perequazione fissata all’1,4% non riesca a recuperare la perdita di potere d’acquisto generata dall’impennata inflattiva del biennio 2022-2023, con incrementi che risultano quasi interamente assorbiti da Irpef e addizionali locali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Paradosso pensioni, gli aumenti non bastano a fare fronte all’inflazione

