Colpo al SuperEnalotto nella Bassa | un 5 che vale oltre 205 mila euro

Un'estrazione del SuperEnalotto nella Bassa ha portato una vincita di oltre 205 mila euro con un “5”. Sebbene il jackpot principale rimanga ancora sfuggente, questa occasione rappresenta comunque un risultato significativo per i giocatori della regione Friuli Venezia Giulia. La fortuna sorride a chi ha scelto i numeri giusti, confermando come il gioco possa riservare sorprese anche senza il “6”.

La fortuna bacia il Friuli Venezia Giulia. Nell’estrazione di sabato 24 gennaio c'è stata una vincita a Gonars, mentre il jackpot continua a salire e supera i 111 milioni di euro Il “6” continua a farsi attendere, ma il SuperEnalotto regala comunque una vincita importante in Friuli Venezia Giulia. Nell’estrazione di sabato 24 gennaio, una giocata effettuata a Gonars ha centrato un punto “5” da oltre 205 mila euro. Il colpo fortunato, pari esattamente a 205 mila e 68,50 euro, è stato realizzato presso il punto vendita Sisal Tabacchi di piazza San Rocco 14, nel tabacchi di Domenico Venuti. Contattata telefonicamente, la moglie del titolare non ha rilasciato dichiarazioni, spiegando che l’esercizio non era ancora stato ufficialmente informato da Sisal.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Bel colpo al SuperEnalotto, centrato un "5" nella zona Sud di Reggio Calabria: vinti oltre 36 mila euro

Centrato un 5 al Superenalotto, a Palermo vinti oltre 64 mila euroA Palermo, giovedì 8 gennaio, è stato centrato un 5 al Superenalotto, con una vincita di oltre 64 mila euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Fagnano Castello, colpo al SuperEnalotto: centrato un 5 da quasi 70 mila euro; SuperEnalotto, vincita a Torino: colpo grosso in tabaccheria; Colpo di fortuna a Barletta: vinti 44mila euro al SuperEnalotto; Vincita a Cuorgné: fortunato giocatore fa 5 al Superenalotto e porta a casa quasi 70mila euro.

Superenalotto colpo inaspettato centra un solo 5 da 205mila euro e scatena la caccia alla combinazione segretaSuperenalotto colpo inaspettato centra un solo 5 da 205mila euro e scatena la caccia alla combinazione segretaColpo da 205mila euroNel concorso odier ... assodigitale.it

SuperEnalotto, la fortuna fa tappa a Torino con un 5 da oltre 60mila euroLa fortuna torna a bussare a Torino grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 16 gennaio, un giocatore piemontese ha centrato un 5 del valore di 60.407,30 euro, una vincita importante che ... giornalelavoce.it

#GIOCHI - #Superenalotto, colpo da 44mila euro a #Barletta #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook

Colpo al SuperEnalotto a Latisana: centrato un “5” da oltre 60mila euro. Il jackpot sale ora a 109,1 milioni. #Friuli #Udine #Inprimopiano #Lotto x.com