Bel colpo al SuperEnalotto centrato un 5 nella zona Sud di Reggio Calabria | vinti oltre 36 mila euro

Il SuperEnalotto bussa alla porta di Reggio Calabria. Nell’estrazione di martedì 4 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un"5" da 36.733,58 euro presso il G&G Multiservice, in viale Aldo Moro, 102L’ultimo “6” da 35,4 milioni è stato registrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

