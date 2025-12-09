Albaro fuga dopo l’investimento | pedone colpito da un Suv e poi da un’altra auto
Un grave incidente è avvenuto ad Albaro, dove un pedone è stato investito da un SUV e successivamente da un'altra auto. Dopo il primo impatto, l'automobilista coinvolto non si è fermato a prestare soccorso, aggravando la situazione. La vittima è rimasta ferita gravemente e, mentre tentava di mettersi in salvo, è stata travolta da un'altra vettura in transito.
