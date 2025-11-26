L' auto finisce nel fossato pieno d' acqua | Maria muore sotto gli occhi del marito

Marito e moglie erano seduti l'uno accanto all'altro quando, per cause da accertare, la loro auto è finita in un fossato colmo d'acqua. Lui si è salvato, lei invece è morta davanti ai suoi occhi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 25 novembre a Cascina (Pisa). La vittima è Maria Albanese. 🔗 Leggi su Today.it

