Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio interviene anche l' elicottero

Nel comprensorio dei Piani di Bobbio, si sono verificati diversi incidenti sugli sci, con tre interventi di soccorso in meno di un'ora. L'elicottero è stato chiamato in supporto per garantire un rapido intervento e il trasporto dei feriti. La sicurezza dei visitatori rimane una priorità, mentre gli interventi di emergenza continuano a monitorare la situazione.

Elicottero in azione sulle piste da sci di Bobbio, dove anche oggi non sono mancati gli interventi di soccorso, tre in meno di un'ora.Il primo infortunio in ordine cronologico alle 14.20 alla funivia a valle, con il coinvolgimento di un uomo di 48 anni. Sul posto l'ambulanza dei Volontari del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio, interviene anche l'elicottero Leggi anche: Brutte cadute sulla neve, elicottero in volo ai Piani di Bobbio Leggi anche: Cadute in serie ai Piani di Bobbio: sabato di soccorsi sulle piste da sci Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio; Brutte cadute sulla neve, elicottero in volo ai Piani di Bobbio; Brutte cadute sulla neve elicottero in volo ai Piani di Bobbio. Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio, interviene anche l'elicottero - Tre interventi in meno di un'ora nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio. leccotoday.it

Brutte cadute sulla neve, elicottero in volo ai Piani di Bobbio - Nel pomeriggio di martedì doppio intervento dei soccorritori sulle piste da sci per un 27enne e un ragazzo di 23 anni ... leccotoday.it

Altre due brutte cadute sulla neve anche nel pomeriggio di Santo Stefano - facebook.com facebook

Brutte notizie dal ciclocross Wout van Aert si è fratturato la caviglia destra dopo la caduta a Mol. Dovrà essere operato e la sua stagione di cross si chiude qui, nel modo più duro e ingiusto possibile Forza Wout, ti aspettiamo #ciclocross #vanaer x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.