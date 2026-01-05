Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio interviene anche l' elicottero

Da leccotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel comprensorio dei Piani di Bobbio, si sono verificati diversi incidenti sugli sci, con tre interventi di soccorso in meno di un'ora. L'elicottero è stato chiamato in supporto per garantire un rapido intervento e il trasporto dei feriti. La sicurezza dei visitatori rimane una priorità, mentre gli interventi di emergenza continuano a monitorare la situazione.

Elicottero in azione sulle piste da sci di Bobbio, dove anche oggi non sono mancati gli interventi di soccorso, tre in meno di un'ora.Il primo infortunio in ordine cronologico alle 14.20 alla funivia a valle, con il coinvolgimento di un uomo di 48 anni. Sul posto l'ambulanza dei Volontari del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

brutte cadute sugli sci ai piani di bobbio interviene anche l elicottero

© Leccotoday.it - Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio, interviene anche l'elicottero

Leggi anche: Brutte cadute sulla neve, elicottero in volo ai Piani di Bobbio

Leggi anche: Cadute in serie ai Piani di Bobbio: sabato di soccorsi sulle piste da sci

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio; Brutte cadute sulla neve, elicottero in volo ai Piani di Bobbio; Brutte cadute sulla neve elicottero in volo ai Piani di Bobbio.

brutte cadute sci pianiBrutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio, interviene anche l'elicottero - Tre interventi in meno di un'ora nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio. leccotoday.it

brutte cadute sci pianiBrutte cadute sulla neve, elicottero in volo ai Piani di Bobbio - Nel pomeriggio di martedì doppio intervento dei soccorritori sulle piste da sci per un 27enne e un ragazzo di 23 anni ... leccotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.