Codogno centro commerciale invaso dal fumo | evacuato il Bennet

Nel primo pomeriggio di oggi, Codogno ha vissuto momenti di preoccupazione a causa di un incendio nel centro commerciale Bennet, che ha portato all’evacuazione dei presenti. L’incidente si è verificato nel polo produttivo della Mirandolina, generando un temporaneo disagio per la zona. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Codogno (Lodi), 26 gennaio 2026 – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi presso il polo produttivo della Mirandolina. Intorno alle 13:15, un a densa coltre di fumo bianco ha improvvisamente invaso gli spazi del centro commerciale Bennet, costringendo il personale alla veloce evacuazione dell'intera struttura. Secondo le prime ricostruzioni, il fumo si sarebbe sprigionato a causa di un guasto tecnico, probabilmente il surriscaldamento dell'impianto idrico, situato nel retro del punto vendita. Attraverso le bocchette di aerazione, la nube bianca si è diffusa rapidamente: prima nell'area del supermercato, poi nei corridoi della galleria commerciale e all'interno dei singoli negozi anche se in misura molto minore.

