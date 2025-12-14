L’hotel invaso dal fumo paura per gli ospiti | evacuate 70 persone

Nottata di paura a Passo del Tonale, dove 70 ospiti di un hotel sono stati evacuati a causa di un principio di incendio. Le fiamme e il fumo hanno invaso l’edificio, costringendo le persone a lasciare la struttura in fretta. L’intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la zona, evitando conseguenze peggiori.

Prima le fiamme, poi il fumo che invade l’edificio e infine l’evacuazione. È stata una nottata intensa quella tra il 13 e il 14 dicembre per settanta ospiti di un hotel a Passo del Tonale che, nel cuore della notte, hanno dovuto abbandonare la struttura a causa di un principio d’incendio.La. Trentotoday.it Panico nel condominio, scoppia un incendio, il fumo invade le scale. Paura in via dei Pepi - Undici persone, tra cui tre bambini, sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti. lanazione.it Il bolzanino imbruttito che guarda, comodamente seduto a fare aperitivo all'Hotel Città, la fiumana di turisti che hanno invaso il centro per il mercatino e sorride sotto i baffi (che non ha) - facebook.com facebook © Trentotoday.it - L’hotel invaso dal fumo, paura per gli ospiti: evacuate 70 persone