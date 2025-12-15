cnpr forum puntare alla crescita sostenibile con nuove strategie

Il CNPR Forum si concentra su strategie innovative per promuovere una crescita sostenibile nel settore. L'evento evidenzia l'importanza di approcci responsabili e di lungo termine, sottolineando come la Spagna stia vivendo un momento positivo, anche se con alcuni margini di interpretazione. Un'occasione per analizzare tendenze e opportunità future.

“La Spagna sta vivendo un momento sicuramente positivo anche se credo che la situazione sia anche un po’ gonfiata. Il reddito reale degli spagnoli rispetto al 2019 è più basso. E’ vero che la disoccupazione è scesa dall’11,7 al 10,6% ma anche l’Italia ha lavorato bene in questo campo perché abbiamo il tasso di disoccupazione più basso di sempre (6%) e il più alto tasso di occupazione giovanile, femminile e al Sud. Cosa manca alle nostre imprese? Le piccole dimensioni del nostro tessuto imprenditoriale rappresentano un freno allo sviluppo e alla qualità del prodotto. Su questo abbiamo lavorato in Senato nel provvedimento Pmi insieme all’accesso al credito. Ilgiornale.it

MONTIBELLO: INVESTIRE NEL CAPITALE UMANO PER IL FUTURO DEL SUD

