Cnpr forum puntare alla crescita sostenibile con nuove strategie
Il CNPR Forum si concentra su strategie innovative per promuovere una crescita sostenibile nel settore. L'evento evidenzia l'importanza di approcci responsabili e di lungo termine, sottolineando come la Spagna stia vivendo un momento positivo, anche se con alcuni margini di interpretazione. Un'occasione per analizzare tendenze e opportunità future.
“La Spagna sta vivendo un momento sicuramente positivo anche se credo che la situazione sia anche un po’ gonfiata. Il reddito reale degli spagnoli rispetto al 2019 è più basso. E’ vero che la disoccupazione è scesa dall’11,7 al 10,6% ma anche l’Italia ha lavorato bene in questo campo perché abbiamo il tasso di disoccupazione più basso di sempre (6%) e il più alto tasso di occupazione giovanile, femminile e al Sud. Cosa manca alle nostre imprese? Le piccole dimensioni del nostro tessuto imprenditoriale rappresentano un freno allo sviluppo e alla qualità del prodotto. Su questo abbiamo lavorato in Senato nel provvedimento Pmi insieme all’accesso al credito. Ilgiornale.it
MONTIBELLO: INVESTIRE NEL CAPITALE UMANO PER IL FUTURO DEL SUD
Cnpr Forum: astensionismo in crescita, la politica non parla più ai cittadini - Uno dei motivi principali è la perdita del rapporto diretto tra elettore e candidato; inoltre, i social hanno progressivamente spers ... msn.com
Cnpr Forum: Più lavoro ma meno crescita, un paradosso italiano - Misiani (PD): “Nuova occupazione creata in settori a bassa produttività”. ilgiornale.it
L'Esperto Contabile. . CNPR Forum - Rivedi gli interventi del Vice Ministro Maurizio Leo (FDI), Antonio Misiani (PD), @alberAlberto Gusmeroli Sindaco di Arona e Deputato della Lega , Mario Turco (M5S), Chiara Tenerini (FI), Andrea de Bertoldi (Lega), Mauro - facebook.com facebook