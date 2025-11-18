Racconti alla Galleria Sant' Andrea inaugurazione sabato 22 novembre | espongono Enrica Gibin Mara Montagna e Vittorio Marcoaldi

Sabato 22 novembre 2025 alle ore 17,00 verrà inaugurata presso la Galleria S. Andrea in Via Cavestro, 6 a Parma la collettiva di Enrica Gibin, Mara Montagna e Vittorio Marcoaldi dal titolo "Racconti". La mostra si concluderà giovedì 4 dicembre con i consueti orari di apertura: da martedì a sabato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

