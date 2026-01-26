Caso buoni pasto alla Casa di Cura Malzoni | i lavoratori chiedono l’adeguamento dopo un decennio di tagli

La Segreteria Territoriale NurSind di Avellino ha richiesto alla Casa di Cura Malzoni di aggiornare il valore dei buoni pasto, rimasto invariato a 2,00 euro per oltre dieci anni. I lavoratori chiedono un adeguamento che rifletta le attuali condizioni economiche, contribuendo a migliorare le loro condizioni di welfare. La richiesta si inserisce nel contesto di un confronto tra le parti per garantire diritti e tutele ai dipendenti della struttura sanitaria.

Un importo che, secondo il sindacato, non è più adeguato né al costo della vita attuale né alla qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori sanitari dell'istituto. Quella riduzione, definita come un contributo straordinario e limitato nel tempo, è rimasta invariata, divenendo di fatto una misura permanente. Secondo la Segreteria NurSind, questo sacrificio è diventato insostenibile, considerando l’aumento dei costi di vita degli ultimi anni. «Oggi, con il costo della vita schizzato alle stelle, un operatore sanitario non può più accontentarsi di un buono pasto che non copre nemmeno il costo di un panino», ha dichiarato Romina Iannuzzi, segretaria territoriale di NurSind Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

