Claudio Carlomagno disperato nella cella in carcere | Voglio uccidermi ma non ho il coraggio Ha chiesto del figlio sorvegliato a vista

Claudio Carlomagno, in carcere da una settimana con l’accusa di omicidio, si trova in uno stato di profonda crisi. Nella sua cella, ha espresso il desiderio di suicidarsi, affermando di non avere il coraggio di farlo. Ha chiesto di vedere il figlio, che gli è stato sorvegliato a vista. La notizia del suicidio dei suoi genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, ha aggravato il suo difficile momento.

La notizia del suicidio dei suoi genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, gli è stata data in carcere dove si trova da una settimana con la terribile accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo con più venti coltellate e di aver sotterrato il corpo in un terreno accanto all'azienda di famiglia. Claudio Carlomagno, dopo aver saputo della morte della mamma Maria e del padre Pasquale, è sorvegliato a vista nell'istituto di pena di Civitavecchia. Claudio Carlomagno, cosa succede ora? Le autopsie sui genitori, il ritorno nella villetta dell'orrore e l'esame irripetibile sull'auto Carlomagno disperato A riferirlo è stato il suo difensore, l'avvocato Andrea Miroli, spiegando che adesso il suo «pensiero» va non solo a lui e a «come affronterà questa terribile notizia», ma anche al figlio di dieci anni che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e «per molto tempo» il padre. 🔗 Leggi su Leggo.it

