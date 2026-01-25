Claudio Carlomagno sorvegliato a vista in carcere | Voglio uccidermi ma non ho il coraggio

Claudio Carlomagno è attualmente sorvegliato a vista in carcere, dopo aver appreso della tragica morte dei suoi genitori, trovati impiccati nella loro abitazione. La sua condizione emotiva appare molto fragile, e ha manifestato il desiderio di non avere il coraggio di affrontare ulteriormente la propria situazione. La vicenda desta attenzione per le circostanze drammatiche e le implicazioni emotive legate alla perdita improvvisa.

Claudio Carlomagno è sorvegliato a vista in carcere dopo aver appreso della morte dei genitori, trovati impiccati nella loro villetta. A renderlo noto è il suo difensore, l’avvocato Andrea Miroli, che parla di una situazione di forte fragilità psicologica. L’uomo, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, avrebbe manifestato pensieri autolesionistici ripetendo più volte frasi di disperazione agli operatori penitenziari. Secondo quanto riferito dal legale, Carlomagno si trova in una cella priva di suppellettili, come previsto dai protocolli in caso di rischio suicidario. Indossa slip di carta e dispone soltanto di una coperta per il freddo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

'Voglio uccidermi ma non ho il coraggio': Claudio Carlomagno dopo la morte dei genitori

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, Carlomagno: "Voglio uccidermi ma non ho il coraggio"

