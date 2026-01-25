‘Voglio uccidermi ma non ho il coraggio’ | Claudio Carlomagno dopo la morte dei genitori

Claudio Carlomagno, in seguito alla tragica perdita dei genitori, esprime sentimenti di disperazione e pensieri di suicidio. La vicenda, che ha coinvolto anche l’omicidio di Federica Torzullo, evidenzia una serie di problematiche legate alla violenza e alla fragilità emotiva. Questa storia ci invita a riflettere sull’importanza di interventi di supporto e prevenzione, per evitare che situazioni di crisi degenerino in tragedia.

I timori per l’estremo gesto e nessun segnale di pentimento per l’omicidio di Federica Torzullo. La tragedia non si è fermata al femminicidio. Ha continuato a scavare, giorno dopo giorno, fino a trasformarsi in una catabasi totale, una discesa agli inferi che ora si consuma tra le mura del carcere di Civitavecchia, dove è detenuto Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie, Federica Torzullo. Secondo fonti penitenziarie, l’uomo – dopo aver appreso della morte dei genitori, trovati impiccati nella loro villetta ad Anguillara Sabazia – manifesta idee suicide. In lacrime, nella sua cella, continuerebbe a ripetere una frase che pesa come un macigno: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

