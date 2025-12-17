Napoli clamorosa ipotesi per Lukaku | può succedere davvero

Il Napoli sta valutando una sorprendente opportunità per rinforzare la propria rosa: un possibile trasferimento di Romelu Lukaku. Nel frattempo, i partenopei si preparano alla sfida di giovedì contro il Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, in un contesto di mercato ricco di sorprese e colpi di scena.

Viaggio in Arabia Saudita per il Napoli, che giovedì affronterà il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. L'obiettivo degli azzurri non può che essere quello di mettere le mani sulla coppa, di certo non prestigiosa come lo Scudetto ma che comunque rappresenterebbe un importante traguardo. Proprio in queste ore i campioni d'Italia sono arrivati a Riyad e assieme al resto della squadra c'è anche Romelu Lukaku. L'attaccante belga potrebbe già scendere in campo? Napoli, pochi minuti nella gambe per Lukaku: potrebbe scendere in campo in finale. Come riportato da Sky Sport, Lukaku ha ovviamente ancora pochi minuti nelle gambe.

