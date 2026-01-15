Clamoroso Perisic vuole tornare all’Inter | contatti in corso

Ivan Perisic, ex calciatore dell’Inter, ha manifestato interesse a tornare in nerazzurro. Sono in corso discussioni tra le parti, alimentando la possibilità di un ritorno durante il mercato invernale. Questa operazione potrebbe rappresentare un ritorno alle radici per il giocatore e una soluzione utile per la rosa dell’Inter. La trattativa è ancora in fase preliminare, e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.

Il calciomercato invernale dell’Inter potrebbe regalare una suggestione dal sapore nostalgico ma tremendamente attuale. Nelle ultime ore, infatti, ha preso corpo l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro, un nome che a Milano evoca subito affidabilità, duttilità e rendimento nei momenti decisivi. Perisic-Inter, non solo nostalgia: i motivi dell’operazione. A febbraio Ivan Perisic compirà 37 anni, ma i numeri raccontano una storia diversa dall’anagrafe. Con il PSV Eindhoven, l’esterno croato sta vivendo una stagione di altissimo livello: 4 gol e 10 assist, impreziositi da una rete pesantissima in UEFA Champions League contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Perisic e il clamoroso ritorno all’Inter: c’è una conferma | CM Leggi anche: Clamoroso ritorno di Perisic all’Inter: arriva una conferma | CM Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Inter: Ndoye-Frattesi, il ritorno di Perisic e l'acquisto a 5 milioni già chiuso - Rumor; Pazza idea di Marotta: si apre ad un clamoroso ritorno di un ex. Clamoroso ritorno all’Inter, sondaggi avviati: l’ex apre al ritorno, ecco cosa sta succedendo - All’Inter serve un profilo pronto, capace di inserirsi subito senza tempi di adattamento. spaziointer.it

Perisic vuole l'Inter, ecco perché a Chivu potrebbe servire. Chiesa alla Juventus, nodo formula e ingaggio - I due esterni hanno voglia di tornare dove sono stati bene. msn.com

Perisic spinge per tornare, l’Inter ci pensa. Chivu avrebbe una doppia opzione, due gli ostacoli - L'esterno in forza al Psv vuole tornare in Serie A per dare una mano alla squadra di Chivu nella lotta scudetto. msn.com

Ritorno di fiamma per la corsia destra Ivan Perisic apre al clamoroso rientro all'Inter: ecco la volontà del croato! https://www.internews24.com/mercato-inter-perisic-volonta-ultime/ #Inter #Perisic #Calciomercato #Chivu #SerieA facebook

Il ritorno di Ivan il Terribile #Perisic #Inter #Calciomercato #Chivu #SerieA #InterNews #Marotta #ForzaInter #InsideMercato x.com

